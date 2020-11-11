نواب كورد: سننسحب في حال الغاء فقرة رواتب الموظفين

2020/11/11 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت جلسة مجلس النواب رقم 21 والتي تضم 4 فقرات اهمها التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، فيما اكد نواب كورد، انسحابهم في حال الغاء فقرة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

واوضح حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـ PUKmedia: ان المجلس سيصوت اليوم، على مشروع قانون تمويل العجز المالي، مؤكدا ان النواب الكورد سينسحبون من التصويت على القانون في حال الغاء فقرة رواتب موظفي كوردستان.

واضاف: ان النواب الكورد انسحبوا اليوم في اجتماع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة مشروع قانون العجز المالي، لافتا الى ان النواب اعترضوا على محاولات الغاء فقرة تخص رواتب الموظفين في اقليم كوردستان

من جانبه قال شيروان ميرزا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان الجهود مستمرة لتثبية فقرة رواتب موظفي كوردستان في مشروع القانون.

وقالت النائب ريزان شيخ دلير خلال تصريح سابق لـ PUKmedia: ان المجلس ارجأ التصويت على قانون العجز المالي، مشيرة الى ان التأجيل جاء لعدم اتفاق الكتل السياسية على مبلغ الاقتراض المالي.

واشارت الى ان مجلس النواب اجل التصويت على الفقرة الموما اليها الى نهاية الجلسة.

PUKmedia خاص‌

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