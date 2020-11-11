مجلس النواب يؤجل التصويت على قانون تمويل العجز المالي

2020/11/11 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على الفقرة الاولى من جدول اعمالها والخاصة بقانون تمويل العجز المالي.

وقالت النائب ريزان شيخ دلير خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المجلس ارجأ التصويت على قانون العجز المالي، مشيرة الى ان التأجيل جاء لعدم اتفاق الكتل السياسية على مبلغ الاقتراض المالي.

واشارت الى ان مجلس النواب اجل التصويت على الفقرة الموما اليها الى نهاية الجلسة.

وكان مجلس النواب قد بدأ عقد جلسته رقم 21 في وقت سابق من اليوم برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب.

PUKmedia هاميار علي‌

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