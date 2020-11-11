2020/11/11 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز شؤون الداخلية، القبض على عصابة لتهريب الآثار، وأحبطت عملية للتهريب في محافظة نينوى وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحسب توجيهات وزير الداخلية، بأهمية القضاء على الجريمة بمختلف صورها، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود، وبعملية نوعية، تمكنت مفارز شؤون الداخلية من احباط عملية تهريب آثار في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة لتهريب الآثار وإحباط عملية في نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة لتهريب الآثار وإحباط عملية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).