بدء جلسة البرلمان للتصويت على قانون الاقتراض

2020/11/11 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، جلسته الـ21 من الفصل الترشريعي الاول للسنة التشريعية الثالية، والتي من المقرر فيها التصويت على قانون تمويل العجر المالي (الاقتراض)”.وذكر مصدر نيابي لـ”النور نيوز”، ان “الجسة عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب”.

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