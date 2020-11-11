انقلاب حافلة نقل مسافرين عراقيين في محافظة اورفا التركية

2020/11/11 | 15:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقلبت حافلة تقل مسافرين عراقيين كانوا في طريقهم إلى تركيا، وذلك في محافظة أورفا بكوردستان تركيا، ما أدى إلى إصابة 32 شخصاً بجراح، وتفيد معلومات أن أحد الجرحى فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى.الحادث وقع في الساعة 4:30 فجر … Readmore

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