البرلمان يصوت على اضافة مشروع قانون الناجيات الايزيديات للقراءة الثانية على جدول اعماله

2020/11/11 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد صوت مجلس النواب بالموافقه على اضافة مشروع قانون الناجيات الايزيديات للقراءة الثانية على جدول اعماله .

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