2020/11/11 | 16:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

1406 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اظهرت وثيقة حصلت عليها ان ار تي، الاربعاء، الى حاجة الحكومة لاكثر من 23 تريليون دينار للأشهر الثلاثة المقبلة، يمول قسم منها عن طريق الاقتراض.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها ان ار تي، اليوم (11 اتشرين الثاني 2020) فقد تضمنت مبالغ مالية لـ 24 فقرة، ابرزها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية للأشهر الثلاثة المقبلة، ومفردات البطاقة التموينية والمشاريع الاستثمارية، فيما بلغ مجموع المبالغ 23.9 تريليونات دينار كما يأتي:

1- رواتب الموظفين لثلاثة اشهر (10) تريليونات.

2- رواتب شركات التمويل الذاتي (465) مليارا.

3- رواتب المنح للماء و المجاري و المؤسسات البلدية وامانة بغداد (453) مليارا.

4- الرواتب التقاعدية للمدني والعسكري والمكافئات التقاعدية (4.5) تريليونات.

5- رواتب شبكة الحماية الاجتماعية (720) مليارا.

6- رواتب معيلي ذوي الاعاقة (60) مليارا.

7- الأدوية (541) مليارا.

8- البطاقة التموينية (162) مليارا.

9- الحنطة و الشلب (1.8) تريليونا.

10- دعم المزارعين (63) مليارا.

11- برنامج جائحة كورونا - وزارة الصحة (100) مليار.

12- كلفة انتاج النفط الخام (192) مليارا.

13- رأس مال صندوق الإسكان (4) مليارات.

14- غاز البصرة (186) مليارا.

15 - برنامج الاغاثة للمهجرين (25) مليارا.

16- برامج اعادة الاستقرار للصندوق و مبادرة التعليم (132) مليارا.

17- برنامج الانتخابات (60) مليارا.

18- برنامج استقرار المحافظات (61) مليارا.

19- برنامج الأمم المتحدة للامن الغذائي (48) مليارا.

20- السلع والخدمات للرئاسات الثلاث والاجهزة الامنية والصحة وبقية الوزارات (1) تريليون.

21۔ المنح التشغيلية للماء و المجاري و المؤسسات البلدية و امانة بغداد (300) ملیار.

22- المشاريع الاستثمارية (2.4) تريليون.

23- مستحقات المقاولين (654) مليارا.

24- مشاريع محافظة ذي قار (50) مليارا.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..المبلغ الكلي لقانون الاقتراض وابواب توزيعها ورواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..المبلغ الكلي لقانون الاقتراض وابواب توزيعها ورواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).