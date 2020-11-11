2020/11/11 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

قدَّم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، تعازيه إلى ملك البحرين بوفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي أجرى، اتصالاً هاتفياً مع عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، مقدماً العزاء بوفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة".

وعبّر الكاظمي، عن "صادق تعازيه ومواساته للبحرين شعباً وحكومةً، سائلاً الباري عزّ وجلّ أن يتغمدَ الفقيدَ بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعزّي ملك البحرين بوفاة بن سلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعزّي ملك البحرين بوفاة بن سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).