وفاة أسطورة فريق بوسطن بكرة السلة

2020/11/11 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي اليوم الأربعاء عن عمر 86 عاما، أسطورة نادي بوسطن سلتيكس، تومي هاينسون، الذي قاد فريقه لاعبا ومدربا للفوز بعشرة ألقاب في الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة.

وقال بوسطن في بيان “إنها خسارة كبيرة.



كان تومي يجسد بوسطن سلتيكس.



على مدى السنوات الـ18 الأخيرة، اعتمدت المجموعة المالكة للنادي بشكل كبير على نصائح واقتراحات تومي”.

وتابع “من الصعب تخيل بوسطن سلتيكس من دون تومي هاينسون.



لا يوجد جيل من أنصار سلتيكس لم يشعر بحضور تومي”.

وكان هاينسون هدافا لبوسطن في أربعة مواسم من أصل ثمانية توج فيه فريقه بطلا، وأنهى مسيرته كلاعب عام 1965 بتسجيله 12194 نقطة ونجاحه في 5749 متابعة، قبل أن يشرف على تدريب بوسطن عام 1969.

وأصبح معلقا رياضيا بعد اعتزاله التدريب.

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