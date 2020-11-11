اشتباكات دامية بين عصابات عربية وشيشانية في برلين

2020/11/11 | 16:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الشرطة الألمانية أمس الثلاثاء، إن الوحدة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة في هيئة مكافحة الجريمة في برلين، تولت التحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة برلين، من أجل التحقق في العلاقات المرتبطة بهذه الهجمات.عصابات

حيث شهدت العاصمة الألمانية برلين مطلع الأسبوع الجاري ثلاثة هجمات وحشية فيما يشبه حرب العصابات بين عشيرة عربية وأخرى روسية شيشانية.

وأسفرت هذه الهجمات (هجومان وقعا مساء السبت الماضي في حي نويكولن وحي غزوندبرونن، وهجوم ثالث وقع مساء أول أمس الأحد في الحي الأخير) عن إصابة 11 رجلاً.

وكان قد أًصيب 11 شخصاً في ثلاث هجمات بين عصابات في برلين، في توتر بين عشائر عربية وأخرى روسية- شيشانية، وذلك بحسب الشرطة العاصمة برلين، في تطوّر جديد يعكس تنامي الخطر الإجرامي بين العصابات الإجرامية في العاصمة الألمانية.





وتلعب العصابات الشيشانية إلى جانب أعضاء إجراميين في عائلات عربية كبيرة، دوراً خطيراً في الوسط الإجرامي في العاصمة برلين منذ سنوات.

PUKmedia شهاب عثمان/المانيا

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