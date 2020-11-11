مجلس النواب يضيف قانون الناجيات الايزيديات على جدول اعماله

2020/11/11 | 16:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضافت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاربعاء، قانون الناجيات الايزيديات على جدول اعمال جلستها رقم 21 المنعقدة.

وكان مجلس النواب قد بدأ عقد جلسته رقم 21 في وقت سابق من اليوم برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب حسن آلي عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رئاسة مجلس النواب قررت خلال جلستها المنعقدة اضافة قانون الناجيات الايزيديات على جدول اعمال الجلسة.

واضاف: ان المجلس سيجري القراءة الثانية لمشروع القانون الذي سيعمل على انصاف الناجيات من الكورد الايزيديات.

وكانت النائب ريزان شيخ دلير عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب قد أوضحت في تصريح سسابق لـ PUKmedia: ان عدة لجان نيابية تواصل مهامها لاعداد تقرير نهائي لمشروع قانون الناجيات الايزيديات، مشيرة الى ان الايزيديات مورست ضدهن اسوء الجرائم بعد احتلال عصابات داعش الارهابي لقضاء شنكال 2014، مشيرة الى ان قانون الناجيات الايزيديات، يوفر لهن امتيازات يتمتع بها اقرنهن في قانون مؤسسة الشهداء.

وبينت: ان فقرات مهمة وصعبة واجهت عمل اللجان النيابية بشأن مشروع قانون الناجيات الايزيديات، منها الاعتراف بتلك الجرائم كجرائم الابادة الجماعية، وايضا، نسب اطفال داعش الى امهاتهم، مؤكدة، ان تصويت مجلس النواب على المشروع من شأنه انصاف وتأهيل الناجيات الايزيديات، وتخفيف جزء كبير من معاناتهن.

PUKmedia هاميار علي‌

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