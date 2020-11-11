الانضباط ترد اعتراض نادي النجف بشأن نقل مباراته أمام نفط الوسط

2020/11/11 | 16:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية اجتماعها الاعتيادي للنظر في الاعتراض المقدم من ادارة نادي النجف ضد قرار التطبيعية بنقل مباراته امام نفط الوسط إلى ملعب كربلاء الدولي.

وذكر بيان للتطبيعية تلقته /المعلومة/ ان “اللجنة استمعت إلى اقوال رئيس لجنة التراخيص حسين فلامرز، كما استمعت إلى أقوال امين سر نادي النجف رحيم لفتة، كما ضيفت اللجنة أعضاء لجنة المسابقات للاستماع إلى أقوالهم”.

واضافت “لدى التدقيق والمداولة ودراسة حيثيات القرار قررت اللجنة: رد اعتراض نادي النجف ضد قرار الاتحاد العراقي بنقل المباراة إلى ملعب كربلاء ضمن الدور الثاني للمسابقة وذلك استنادا لأحكام المادة الأولى/8 من نظام المسابقات في الدوري العراقي للموسم 2020 _2021 اذ نصت على أن للجنة حق التأجيل أو التعديل أو نقل المباريات المجدولة بحسب الظروف وطبقاَ لما تقتضيه المصلحة العامة”.

وبينت ان “القرار الصادر قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام بعد التبليغ بالقرار”.



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