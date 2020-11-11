السفارة الفرنسية تدين

2020/11/11 | 16:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة الفرنسية في السعودية، الأربعاء، بيانا، أدانت فيه الهجوم الذي استهدف حفلا سنويا لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في مقبرة في مدينة جدة، مما أسفر عن وقوع إصابات.

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