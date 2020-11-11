ضبط تلاعب في قيمة الرسوم المستحصلة من شحنة أجهزة ستالايت بميناء ام قصر الشمالي

2020/11/11 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط تلاعب في قيمة الرسوم المستحصلة في منفذ ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقال بيان للهيأة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة، تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة (400) كارتون أجهزة ستالايت وبوزن (800كغم) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل لجنة الكشف الكمركي في ميناء ام قصر الشمالي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.





واضاف البيان، انه “تم ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا في سيطرة الخروج بعد تدقيق معاملتها الكمركية، حيث تبين بأنه تم التحاسب فيما يتعلق بالقيمة الاستيرادية على أساس الوزن (800كغم) وان العدد الكلي والفعلي للأجهزة (16000) جهاز وليس (4000) جهاز فعليه يجب دفع الرسوم بنسبة 15٪ ويكون الرسم الكمركي(14مليون و280 الف) والرسم الضريبي (3مليون و 350الف) دينار عراقي إذ قام المخمن بأهمال القيمة الاستيرادية واعتماده على وزن البضائعة الكلي مما سبب هدرا بالمال العام وتلاعبا بالرسوم الواجب التحاسب عليها”.





واكد انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبت فيه لجنة الكشف وموظف التخمين وموظف التدقيق المنجزين للمعاملة الكمركية خارج الضوابط إلى قاضي محكمة ام قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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