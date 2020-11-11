اطفال على قارعة الطريق والموت

2020/11/11 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر يونس من المسائل المهمة التي ارتكزت عليها كثير من الدول المتقدمة بأن تجعل الطفل في مقدمة اهتماماتها وإنشاء بيئة ملائمة له كونه يعد فردا اكثر تميزا من ناحية تربيته، وتوجهه الى الطريق الصواب لايصاله الى القمة او مرحلة النضوج حيث ان يكون للطفل استقلالية تامة بما حوله وتقديم ما يمكن تقديمه له ليستعد، بعدها …

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