2020/11/11 | 16:23 - المصدر: سفن سكاي

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اطلق القنصل التركي محمد قوجاك في نينوى حملة التشجير الكبرى لزراعة 250 ألف شجرة في مدينة الموصل لتحسين بيئة وجمال المدينة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القنصل التركي يطلق حملة كبرى لزراعة 250 الف شجرة في الموصل 7 SKY TV.

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