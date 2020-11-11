الإمارات تدعو إلى نموذج أشمل للتعاون الاقتصادي العربي الأوروبي

2020/11/11 | 16:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي – مباشر: دعا عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، الدول الأوروبية والعربية، إلى تطوير نموذج أكثر استدامة للتعاون الاقتصادي العربي - الأوروبي، يخدم الأهداف التنموية للجانبين ويساهم في تقليل الفجوة المعرفية والتكنولوجية وبناء قدرات …

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