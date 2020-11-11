تحذير من خطورة

2020/11/11 | 16:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} أعلن رئيس مختبر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العصبونية الروسي، تيمور ساديكوف، أنه من الأفضل عدم استخدام ميزة بصمة الإصبع لفتح الهاتف أو الكمبيوتر، كون الأجهزة نفسها تمثل أنظمة تتبع عالية الجودة لأصحابها، ولا يوجد داعي لإرسال بصمات الأصابع من خلالها أيضا.

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