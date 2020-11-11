الجيش الروسي يعلن انتشاره في منطقة قره باغ الانفصالية لتطبيق وقف اطلاق النار

2020/11/11 | 16:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الروسي الأربعاء أن قواته لحفظ السلام انتشرت في ممر لاتشين الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناغورني قره باغ الانفصالية اثر اتفاق وقف القتال الموقع مع أذربيجان.وقال الجنرال الروسي سيرغي رودسكي في بيان “سيطرت الوحدات المتقدمة في كتيبة القوات … Readmore

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