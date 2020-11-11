2020/11/11 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة النفط، الاتجاه إلى جولة

التراخيص الخامسة، لاحتوائها على عدد

من الحقول الغازية التي تسعى الوزارة

لاستثمارها بالشكل الأمثل، فيما أوضحت

ثلاثة خيارات لديها من أجل تعويض

التخفيض المتفق عليه مع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تتجه لجولة تراخيص خامسة وتكشف 3 خيارات لتعويض التخفيض) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تتجه لجولة تراخيص خامسة وتكشف 3 خيارات لتعويض التخفيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).