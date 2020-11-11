وزيرة الهجرة تعلن اغلاق مخيمين في الانبار وديالى (صور)

2020/11/11 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان

فائق، الاربعاء، اغلاق مخيمي المدينة

السياحية في الانبار، والوند الثاني في

خانقين بعد اعادة جميع قاطنيهما.

وذكرت فائق في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مخيم المد

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