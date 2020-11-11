الصحة العراقية تسجل 50 وفاة و 3198 إصابة جديدة بكورونا وعدد المتعافين يقترب من الألفين

2020/11/11 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي لليوم الأربعاء 11-11-2020،

وشكرت الوزراة إنها اجرت 17378 فحصاً اليوم وسجلت 3198 إصابة جديدة بكورونا فيما بلغ عدد المتوفين بالجائحة خلال الساعات الـ 24 الماضية خمسني وعدد المتعافين 1992.

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