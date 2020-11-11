2020/11/11 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، غداً الخميس، المباراة التجريبية الأولى له منذ توقف النشاطات الرياضية في البلد في شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا عندما يلاقي نظيره الأردني في دبي، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لما تبقى من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وأمم آسيا 2023.وكان المنتخب العراقي قد وصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسود الرافدين في مواجهة مع النشامى في دبي الخميس المركز الخبري الوطني.

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