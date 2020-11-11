امانة مجلس الوزراء.. شركة صينية تبني 1000 مدرسة نموذجية

2020/11/11 | 16:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، انشاء 1000 مدرسة نموذجية في المحافظات من قبل شركة صينية.

وذكرت الامانة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (11 تشرين الثاني 2020)، إنها "تواصل وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاتها مع وزارة التربية والمديريات في المحافظات، لغرض تزويدها بالمخططات الخاصة بقطع الأراضي المفرزة والجاهزة، والانتهاء من عملية المسح الشاملة وإدراجها ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس".

واضاف، أن "المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الاعمار والاسكان والأشغال والبلديات العامة، أنهى وضع التصاميم الخاصة لثلاثة نماذج من عشرة مخطط لها، لغرض إحالة إنشاء (1000) مدرسة نموذجية في المحافظات، وإحالتها إلى إحدى الشركات الصينية للمباشرة بتنفيذها".

وتابع، أنه "تم وضع التصاميم بحسب المواصفات العالمية، وستحتوي على قاعات دراسية نموذجية وأخرى للمختبرات".

ا.ح

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