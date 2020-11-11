الصحة تسجل 3198 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1992

2020/11/11 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1992 حالة في عموم العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مختبراتها سجلت اليوم 3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1992 حالة، إضافة إلى 50 حالة وفاة".

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