تسجيل 3198 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2020/11/11 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في عموم العراق.

وفقا للموقف الوبائي، فانه تم تسجيل 3198 اصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة.

كما سجلت الصحة، 1992 حالة شفاء جديدة في عموم البلاد.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

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