الاقليم يسجل 772 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/11 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 772 اصابة جديدة بكوفيد19 في عموم الاقليم، مبينة انه تم تسجيل 22 حالة وفاة بالفايروس خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وذكرت الوزارة خلال البيان المرقم 259 وتلقى PUKmedia نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا كالاتي:

1.



الفحوصات: (4963 فحصا جديدا)

• (828) اربيل

• (989) السليمانية

• (2852) دهوك

• (51) حلبجة

• (187) كرميان

• (56) رابرين

2.



الاصابات: (772 اصابة جديدة)

• (77) اربيل

• (213) السليمانية

• (415) دهوك

• (20) حلبجة

• (41) كرميان

• (6) رابرين

3.



الشفاء: (212 حالة شفاء جديدة)

• (94) اربيل

• (23) السليمانية

• (45) دهوك

• (17) حلبجة

• (33) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (22 حالة وفاة جديدة)

• (3) اربيل

• (8) السليمانية

• (4) دهوك

• (2) حلبجة

• (2 كرميان

• (3 رابرين

احصائية عام:

* الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

* الفحوصات 715160 (253770 اربيل ، 164610 السليمانية، 290517 دهوك، 6263 حلبجة).

* الاصابات 86600 (31685 اربيل ، 25061 السليمانية، 27050 دهوك، 2804 حلبجة).

* الشفاء 53576 (19143 اربيل ، 18420 السليمانية، 13463 دهوك، 2550 حلبجة).

* تحت العناية الصحية 30293 (11782 اربيل ، 5311 السليمانية، 13056 دهوك، 144 حلبجة).

* الوفيات 2731 (760 اربيل ، 1330 السليمانية، 531 دهوك، 110 حلبجة).

PUKmedia خاص‌

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