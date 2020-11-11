اغتيال الحريري.. الادعاء يطلب المؤبد لعضو حزب الله سليم عياش

2020/11/11 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، الحكم بالسجن المؤبد للعنصر في حزب الله، سليم عياش، الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر.

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