التجارة تناقش استراتيجية البطاقة التموينية وإنشاء افران ومخابز نموذجية

2020/11/11 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة التجارة، يوم الاربعاء، عن مناقشة الشركة العامة لتصنيع الحبوب استراتيجية البطاقة التموينية وآلية توفير مفرداتها، وإنشاء افران ومخابز نموذجية.

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