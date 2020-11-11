الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن المشاجرة بمستشفى الفيحاء

2020/11/11 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن المشاجرة بمستشفى الفيحاء في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين حصول مشاجرة في مستشفى الفيحاء العام بمحافظة البصرة”، مبينة انه “فور وقع هذه المشاجرة اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على احد الأطباء وتسببوا بأضرار في شعبة الطوار ئ، فضلا عن أعتدائهم على عناصر الشرطة الذين تدخلوا فور وقوع المشاجرة”.

واضافت انه “جرى توقيف المتهمين الخمسة في هذه القضية وفق المادة ٢٣٠”، لافتة الى ان “قاضي التحقيق قرر احالة أوراقهم التحقيقية الى قسم مكافحة الإجرام لإكمال الإجراءات اللازمة”.

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