2020/11/11 | 16:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

خفضت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل، مستشهدة بآفاق اقتصادية أضعف من المتوقع وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مجموعة الدول المنتجة للنفط في تقريرها الشهري الصادر اليم الأربعاء، إنها تتوقع أن ينكمش الطلب العالمي على النفط بنحو 9.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2020، بانخفاض قدره 0.3 مليون برميل عن التقديرات السابقة في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي العام المقبل، قالت أوبك إن نمو الطلب على النفط سيرتفع بمقدار 6.2 مليون برميل على أساس سنوي، وهو ما يمثل تعديلًا بالخفض بمقدار 0.3 مليون برميل عن التوقعات السابقة.

وأوضح البيان: “تأخذ هذه المراجعات الهبوطية في الاعتبار بشكل أساسي تقليص التوقعات الاقتصادية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب تدابير احتواء كورونا، مع الآثار السلبية المصاحبة على النقل والطلب على الوقود حتى منتصف عام 2021”.

وتابعت أوبك: “مع استمرار حالات الإصابة الجديدة بكورونا في الارتفاع خلال أكتوبر في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أجبر الحكومات على إعادة تقديم عدد من الإجراءات التقييدية، يعتقد أن أنواع الوقود المختلفة بما في ذلك وقود النقل ستتحمل العبء الأكبر في المستقبل”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك تخفض تقديرات الطلب العالمي على النفط مع تداعيات كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك تخفض تقديرات الطلب العالمي على النفط مع تداعيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).