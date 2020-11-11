مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون كلية القوة الجوية

2020/11/11 | 16:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد صوت مجلس النواب على مشروع قانون كلية القوة الجوية

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