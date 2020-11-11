البرلمان يُصوت على مشروع قانون كلية القوة الجوية

2020/11/11 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون كلية القوة الجوية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع قانون كلية القوة الجوية”.

وكان مجلس النواب عقد جلسته الـ 21 من الفصـــل التشريعـــي الاول، اليوم الاربعاء، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي.

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