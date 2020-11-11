نائب توضح سبب الخلاف الحالي حول قانون ’’الاقتراض’’ وتحدد موعداً نهائياً لتمريره

2020/11/11 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت ، الاربعاء 11-11-2020، سبب الخلاف الحالي في اروقة البرلمان حول قانون تمويل العجز المالي المعروف اعلامياً بقانون الاقتراض.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "اساس الخلاف حالياً على قانون الاقتراض، هو خلاف بين البرلمان والحكومة، وهذا الخلاف على اثر مبلغ القرض الذي طلبته الحكومة والبالغ 41 ترليون دينار فيما يصر البرلمان على تخفيضه".

واضافت "الآن اللجنة المالية دخلت قاعة البرلمان وسوف تقدم تقريرها النهائي حول القانون، ثم نرى رأي اغلبية النواب مع التصويت او مع التأجيل، لكن هناك عزم ونية على تمرير القانون خلال جلسة اليوم، من أجل صرف رواتب الموظفين بأقرب وقت".

في الاثناء ، اكد مصدر نيابي ان اللجنة المالية النيابية مصرة على ان لا يتجاوز مبلغ الاقتراض 12 ترليون دينار.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح في وقت سابق، جلسة التصويت على قانون الاقتراض.

وقالت الدائرة الاعلامي للبرلمان في بيان، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افتتاح أعـمـال الجلســـــة رقم (21)".

وكانت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) كشفت، الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، مبالغ الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي، وتوزيعها قبل التصويت عليها في جلسة البرلمان المقررة عقدها اليوم.

وتضمنت الوثيقة، مبالغ مالية لـ 24 فقرة، ابرزها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية للأشهر الثلاثة المقبلة، ومفردات البطاقة التموينية والمشاريع الاستثمارية، فيما بلغ مجموع المبالغ 23.9 تريليونات دينار على النحو التالي:

1- رواتب الموظفين لثلاثة اشهر (10) تريليونات.

2- رواتب شركات التمويل الذاتي (465) ملياراً.

3- رواتب المنح للماء و المجاري و المؤسسات البلدية وامانة بغداد (453) ملياراً.

4- الرواتب التقاعدية للمدني والعسكري والمكافئات التقاعدية (4.5) تريليونات.

5- رواتب شبكة الحماية الاجتماعية (720) ملياراً.

6- رواتب معيلي ذوي الاعاقة (60) ملياراً.

7- الأدوية (541) ملياراً.

8- البطاقة التموينية (162) ملياراً.

9- الحنطة و الشلب (1.8) تريليوناً.

10- دعم المزارعين (63) ملياراً.

11- برنامج جائحة كورونا - وزارة الصحة (100) مليار.

12- كلفة انتاج النفط الخام (192) ملياراً.

13- رأس مال صندوق الإسكان (4) مليارات.

14- غاز البصرة (186) ملياراً.

15 - برنامج الاغاثة للمهجرين (25) ملياراً.

16- برامج اعادة الاستقرار للصندوق و مبادرة التعليم (132) ملياراً.

17- برنامج الانتخابات (60) ملياراً.

18- برنامج استقرار المحافظات (61)

19- برنامج الأمم المتحدة للامن الغذائي (48) ملياراً.

20- السلع والخدمات للرئاسات الثلاث والاجهزة الامنية والصحة وبقية الوزارات (1) تريليون.

21۔ المنح التشغيلية للماء و المجاري و المؤسسات البلدية و امانة بغداد (300) ملیار.

22- المشاريع الاستثمارية (2.4) تريليونات.

23- مستحقات المقاولين (654) ملياراً.

24- مشاريع محافظة ذي قار (50) ملياراً

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