الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق

2020/11/11 | 16:59 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الاربعاء ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٠.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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