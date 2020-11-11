2020/11/11 | 16:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الاربعاء ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٠.

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