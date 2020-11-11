الموافقة على تأسيس ناد رياضي في ناحية محررة بديالى

2020/11/11 | 16:59 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / وافق وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على تاسيس ناد رياضي في ناحية محررة في محافظة ديالى .وقال مصدر في مديرية شباب ورياضة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان وزير الشباب والرياضة وافق بشكل رسمي على تاسيس نادي العظيم الرياضي بعد انتظار دام سنوات طويلة ".واضاف :" ان ناحية العظيم شمال بعقوبة تضم اكثر من / 22 / فريقا رياضيا شعبيا وهي بحاجة الى دعم لاحتضان المواهب الشبابية الرياضية وزجها في تدريبات من اجل تهيئتها للمشاركة في المسابقات المحلية "./انتهى

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