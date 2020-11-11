عراقيون وتحالف القوى يبحثان الاستحقاقات المقبلة على المستويين التشريعي والانتخابي

2020/11/11 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، مع وفد تحالف القوى تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات المقبلة على المستويين التشريعي والانتخابي

المجتمعون أكدوا أهمية الاستعداد للانتخابات المبكرة واستثمار الوقت لتحقيق المزيد من الوئام والاستقرار السياسي، وحث الجمهور على المشاركة الواسعة في الانتخابات، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

وبين السيد الحكيم طبيعة التحديات التي يواجهها العراق عطفا على المتغيرات الإقليمية والدولية، مشددا على ضرورة استحضار المصلحة الوطنية العراقية والانطلاق منها في كل التوجهات.

وتم الاتفاق على ضرورة حسم القوانين المرتبطة بالانتخابات المبكرة كتعديل قانون المحكمة الاتحادية، وأهمية الأمن الانتخابي، والتنافس على أساس البرامج والحلول المعدة للأزمات في الشأن العراقي.

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