في نقد مقولة المثقف القلق - محسن ابو رمضان

2020/11/11 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان في نقد مقولة المثقف القلق .شاركت باللقاء المنظم من قبل ملتقي فلسطين .استضاف الملتقي د.



خالد الحروب بصدد كتابة بعنوان المثقف القلق في مواجهة مثقف اليقين .تتركز الفكرة عند د.



خالد بالمثقف الذي ينزاح الي منطقة الوسط بعيدا عن الأيديولوجيا الحزبية الضيقة والذي يبحث عن القواسم المشتركة .يسجل للدكتور خالد بلورة ونحت هذا المصطلح الجديد الذي يتجاوز مفهوم غرامشي عن المثقف العضوي أو المش ......





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