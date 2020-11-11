بيرم التونسي .. سيرة الجوع والمنفى - حسن مدن

2020/11/11 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن ولد بيرم التونسي في الإسكندرية، وفيها قضى طفولته وصباه وشبابه.



ذاق اليُتم مبكراً.



والده توفي وهو في الثانية عشرة من عمره، وأمه توفيت وهو في السابعة عشرة.



كان أبوه وعمه يملكان مصنعاً لنسج الحرير في حي الميدان بالمدينة ورثاه عن جده، الذي أتى الاسكندرية وهو عائد إلى تونس بعد أداء فريضة الحج، ويبدو أن المدينة أَسرته فقرَّر الاستقرار فيها.نجح ورثة عمه في حمله على التخلي عن حصته في مصنع النسيج واستح ......





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