2020/11/11 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي لهذا اليوم.وذكرت الوزراة في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: إنھا “اجرت 17378 فحصاً الیوم وسجلت 3198 إصابة جديدة بكورونا فیما بلغ عدد المتوفین بالجائحة خلال الساعات الـ 24 الماضیة خمسين وفاة وعدد المتعافین 1992.وفي ادناه جدول يبين التوزيع الجغرافي للاصابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل 1992 حالة شفاء و 3198 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة المركز الخبري الوطني.

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