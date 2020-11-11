الداخلية تحصي أعداد الشهداء والجرحى من منتسبيها

2020/11/11 | 17:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- محمد الطالبي

أحصت وزارة الداخلية عدد الشهداء والجرحى من منتسبيها، وفيما أكدت اتخاذ قرارات عدة تنصف هذه الشريحة، أشارت إلى أن وزير الداخلية وضع برنامجاً للقاء الجرحى شهرياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "الاهتمام بشريحة ذوي شهداء وجرحى وزارة الداخلية ضمن البرنامج الذي وضعه وزير الداخلية عثمان الغانمي، مؤكداً "وجود 29 ألف جريح و29 ألف شهيد في سلك جهاز الداخلية".

وأضاف، أن "هناك قرارات عدة لإنصاف هذه الشريحة، من ضمنها إعادة النظر في موضوع أحدى الشركات المكلفة بتزويد الجرحى فاقدي الأطراف، بأطراف اصطناعية والتعاقد مع شركات عالمية رصينة، فضلاً عن إرسال الجرحى للعلاج في خارج البلاد، أضافة إلى وجود العديد من القرارات التي تصب بصالح شريحة الشهداء والجرحى".

وأشار إلى أن "وزير الداخلية وضع برنامجاً للقاء الجرحى شهرياً، لسماع آرائهم واحتياجاتهم".

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