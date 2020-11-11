2020/11/11 | 17:12 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 11 نوفمبر 2020 | 05:03 مساءً | عدد القراءات : 8

مصر..



مطالبات واسعة بمحاكمة شاب مسيحي تطاول على مقام النبي محمد

أثار شاب مسيحي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما انتشرت صورة أظهرت ردوده على إحدى مستخدمات ”فيسبوك“ تضمنت سبًا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما قوبل بهجوم واسع ومطالبة بالتحقيق معه.

ووفق المعلومات المتداولة على مواقع التواصل، فإن الشاب يدعى يوسف هاني، من محافظة الإسماعيلية، وكان يرد على منشور فتاة مسلمة على فيسبوك، عندما هاجم النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وانتشرت صورة لهذه الردود وعنوان صفحته الشخصية، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاكمته.

وعبر هاشتاج ”محاكمة يوسف هاني“ الذي صعد في قائمة الأعلى تداولا في مصر على موقعي تويتر وفيسبوك، طالب معلقون بضرورة تقديم الشاب للمحاكمة ومعاقبته على ما نسب إليه.

وقال مغردون إنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد الشاب، كما أشار آخرون إلى أنهم بصدد توكيل عدد من المحامين لمتابعة القضية.

وذكر عدد من رواد ”فيسبوك“ أن الشاب ”أساء لنبينا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم، وحتى لا تحدث أي فتنة بيننا كأخوة وشركاء في الوطن نرجو القبض عليه على الفور واتخاذ اللازم معه“.

الأمن يتدخل

من جانبه، كشف مصدر أمني بمديرية أمن الإسماعيلية أن الشاب حضر إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة صفحته الشخصية على ”فيسبوك“، وذلك بعدما انتشرت القضية بشدة على مواقع التواصل.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن تحفظت على الشاب في مقر الأمن الوطني بمدينة الإسماعيلية حاليًا، بعدما أثبتت التحريات أنه بنفسه وراء الواقعة.

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