بالصور.. مراسيم تشييع جثمان البيشمركة العتيد قادر حاج علي

2020/11/11 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت مدينة السليمانية، اليوم الاربعاء، جثمان البيشمركة العتيد، المناضل قادر حاج علي الى مثواه الاخير، وسط مراسيم مهيبة شاركت فيها شخصيات حزبية وحكومية وجماهير كبيرة.

وكانت المنية قد وافت البيشمركة العتيد المناضل قادر حاج علي، امس، متأثرا باصابته بفايروس كورونا.

الراحل هو نجل حاج علي بك الشخصية المعروفة في مدينة السليمانية، من مواليد عام 1955، انضم لقوات بيشمركة كوردستان 1980، وشارك معاناة شعبه وآلامه في كافة مراحل النضال، لحين رحيله المؤسف، أمس الثلاثاء، جراء فايروس كورونا.

PUKmedia خاص

الصور: ابراهيم فتاح

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