كوسرت رسول: قادر حاج علي افنى عمره في خدمة الكورد وكوردستان

2020/11/11 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، بمراسيم مواراة الثرى، للقيادي والشخصية الكوردية البارزة قادر حاج علي.

وكانت المنية قد وافت البيشمركة العتيد المناضل قادر حاج علي، امس الثلاثاء، متأثرا باصابته بفايروس كورونا، فيما شيعت مدينة السلميانية خلال مراسيم مهيبة شاركت فيها شخصيات حزبية وحكومية وجماهير كبيرة، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، جثمان البيشمركة العتيد، المناضل قادر حاج علي الى مثواه الاخير.

وخلال مشاركة السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بمراسيم الدفن، اوصل عزائه ومواساته الى ذوي الفقيد، واضاف قائلا: كان كاك قادر واحدا من القادة الابطال والمناضلين لشعبنا وافنى عمره في خدمة الكورد وكورستان.

وقال كوسرت رسول علي، ايضا: ان فقدان كاك قادر حاج علي خسارة كبيرة جدا لشعبنا.

PUKmedia خاص‌

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