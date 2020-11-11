2020/11/11 | 17:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص…وصف ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، قانون الانتخابات بانه قنبلة موقوتة ، معتبرا اياه اخطر من مشروع تقسيم العراق بعد حصر النائب بدائرة مناطقية صغيرة.وقالت النائب عن دولة القانون صفاء مسلم لـ/المعلومة/ ان “قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب يحتوي من الاخطاء والاضرار المستقبلية لم تحمله جميع القوانين التي اقرت”.واضافت ان “القانون اشبه بقنبلة موقوته كونه فصل على كتل واحزاب وقسم الدوائر على اساس جمهورها في تلك الدوائر”، مشيرا الى ان “حصر النائب ضمن دائرة انتخابية ضيقة سيحد من حقه بالدفاع عن اي حقوق لفئة وسيقيده”.واوضحت مسلم ان “القانون اخطر من تقسيم العراق كونه يحصر النائب بالحديث عن منطقته فقط حتى في حال تعرضت مناطق اخرى لحيف لايستطيع الدفاع عنها”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: قانون الانتخابات الجديد اخطر من تقسيم العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: قانون الانتخابات الجديد اخطر من تقسيم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).