الاتحاد الوطني وكندا يشددان على ضرورة تمتين علاقات الصداقة

2020/11/11 | 17:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر يوم الاربعاء ( 11/11/2020)، في مبنى المكتب السياسي بمحافظة اربيل ، "اشلي دوريك" مسؤولة مكتب السفارة الكندية في اقليم كوردستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء اهم واخر التطورات في اقليم كوردستان والمنطقة، والتحديات والتبعات التي خلفها انشار فايروس كورونا، من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية على كاهل المواطنين.

وشدد الجانبان على ضرورة تمتين علاقات الصداقة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني ودولة كندا، خدمة للمصالح المشتركة لشعب كوردستان والشعب الكندي، كما وناقشا الاوضاع في اقليم كوردستان والعلاقة بين القوى والاحزاب السياسية الكوردستانية.

بدوره اكد مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر، اهمية عقد اجتماع للاطراف السياسية بهدف اتخاذ اللازم لمعالجة المشاكل، والتهيئ للانتخابات المقبلة بما يضمن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حققها شعب كوردستان.





وسلط مسؤول مكتب العلاقات الضوء ايضاً على اهم النقاط التي ناقشها الاجتماع الاخير بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مشيراً الى ان الحزبين اتفقا على تشكيل عدد من اللجان المشتركة لتنفيذ النقاط التي اتفقا عليها خلال الاجتماع، والتي كان في مقدمتها اللامركزية الادارية والمشاكرة في القرار السياسي والامني في الاقليم، معرباً عن امله في يتمكن الطرفان من ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة مختلف المشاكل والازمات التي يواجهها الاقليم.

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