سبب مجهول يوقف 'ريمونت كنترول' سيارات في السليمانية

2020/11/11 | 17:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف جهاز التحكم " ريمونت كنترول" لبعض السيارات في مدينة السليمانية، فيما عزا مواطنون السبب الى الجيل الخامس 5G من تكنلوجيا الاتصالات.

واوضح مصدر مروري لـPUKmedia: ان توقف جهاز التحكم لبعض السيارات، قبل ايام، لا علاقة له بالجيل الخامس 5G، مؤكدا ان العديد من المواطنين في السليمانية اشتكوا من الحالة.

واضاف: ان الجهود مستمرة لمعرفة سبب عدم استجابة بعض السيارات لجهاز التحكم فيها، لافتا الى ان اجهزة ريمونت كنترول السيارات ربما وقعت تحت تأثير تشويش محدود.

من جانبه قال كاروان رضا المدير العام في البريد والاتصالات لقناة ترافيك اف ام السليمانية وتابعه PUKmedia: ان الجيل الخامس 5G لشبكات الاتصالات لم تدخل الخدمة لحد الان، مؤكدا عدم وجود اي ربط بين الحالة و شبكات الجيل الخامس.

واضاف: ان خلل جهاز التحكم لبعض السيارات ليس بسبب شبكات 5G، كما اشتكى سائقون من الحالة، ببعض احياء السليمانية، وانما هو تشويش محدد في حي واحد او عدة احياء، لا يمكن تطبيقه تقنيا على مدينة كبيرة، داعيا المواطنين الى تحديد تلك المناطق لبحث المشكلة ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة باسرع وقت.

وفي السياق ذاته، عزا ناشطون ومواطنون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي السبب، الى البرودة وحلول فصل الشتاء وتأثيره، على السيارات عموما، خاصة وان محافظة السليمانية تشهد ومنذ ايام، امطارا غزيرة مازالت مستمرة.

PUKmedia خاص

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