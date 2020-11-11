الكعبي يوجه باستضافة وزير التعليم العالي في الجلسات المقبلة

2020/11/11 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب الاول لرئـيـس المجلس حـسـن كـريـم الـكـعـبـي، اليوم الاربعاء، الامانة العامة للمجلس بأستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسات المُقبلة.

وقال مصدر برلماني ان “النائب الاول لرئـيـس المجلس حـسـن كـريـم الـكـعـبـي وجه الامانة العامة للمجلس بأستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسات المُقبلة”.

واضاف ان “الاستضافة لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا”.

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