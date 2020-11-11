الاتحاد الأوروبي يكشف عن موعد توزيع لقاح كورونا على أراضيه

2020/11/11 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الاتحاد يتوقع توزيع أول لقاحات ضد كوفيد-19 على أراضيه "في الفصل الأول من 2021" في سيناريو "متفائل"، بحسب ما أفادت في حديث مع وكالة فرانس برس، الأربعاء.

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