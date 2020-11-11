الإعلام الامني تصدر بياناً بشأن مشاجرة مستشفى الفيحاء بالبصرة

2020/11/11 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت خلية الإعلام الأمني ، الأربعاء، بشان حادثة الاعتداء على الكوادر الطبية بمستشفى الفيحاء في محافظة البصرة فيما اعلنت توقيف 5 أشخاص.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين حصول مشاجرة في مستشفى الفيحاء العام بمحافظة البصرة، ونود ان نبين انه فور …

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